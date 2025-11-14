GEM y escuelas asesorarán a productores mezcaleros en su proceso de certificación

-La Secretaría de Desarrollo Económico coordinará la creación de mesas de vinculación con cadenas comerciales, restauranteros, exportadores y plataformas digitales.

Con la próxima entrega de la Denominación de Origen del Mezcal a 15 municipios del sur de la entidad, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con instituciones educativas, suman esfuerzos para crear un programa que asesore a productores mezcaleros en su proceso de certificación con los organismos facultados para hacerlo.



A través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), se implementará este plan integral de formación, asesoría técnica en colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y otras instituciones educativas, el cual dará inicio en próximos días.



La titular de Sedeco, Laura González Hernández, destacó que este impulso representa “un acto de justicia histórica para las comunidades que han preservado por generaciones un conocimiento ancestral, y un paso firme hacia la consolidación del mezcal mexiquense como símbolo de identidad, calidad y desarrollo regional”.



“La visión de nuestra Gobernadora es clara: construir un modelo de desarrollo regional incluyente, donde se apoye a todos los generadores de economía, y donde el mezcal mexiquense sea sinónimo de excelencia y bienestar”, puntualizó.



Este esfuerzo busca alinear los procesos productivos, sanitarios y comerciales a los más altos estándares nacionales e internacionales, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y el valor agregado del mezcal mexiquense.



Además, se abrirán mesas de vinculación con cadenas comerciales, restauranteros, exportadores y plataformas de comercio electrónico, con el fin de garantizar una comercialización justa y directa, sin intermediarios, generando mayores oportunidades económicas para quienes producen este destilado.