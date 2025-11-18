Inaugura Ramírez Ponce Gran Bazar Navideño en Lerma

La comunidad de Lerma se prepara así para vivir una Navidad llena de alegría, unión y el sabor de lo hecho en casa.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, junto a su esposa Marisol Mote Martínez, presidenta del sistema DIF Municipal, oficialmente dieron inicio a la campaña «¡La Navidad nace en Lerma!» con la inauguración del Gran Bazar Navideño y la venta de árboles naturales en Las Mesas Huitzizilapan.



Este evento, que se llevará a cabo todos los fines de semana hasta el 14 de diciembre, ofrece a los habitantes y visitantes la oportunidad de adquirir una amplia variedad de productos navideños que llenarán sus hogares del espíritu festivo. El bazar se ha instalado en la explanada de la comunidad, brindando un espacio ideal para disfrutar en familia y fomentar el comercio local.



El arranque del Bazar Navideño fue todo un éxito, recibiendo una gran afluencia de personas que buscan apoyar a los productores locales. Los árboles de Navidad disponibles son cultivados bajo normativas legales y cuentan con la debida autorización de PROBOSQUE y PROFEPA, lo que garantiza una producción controlada y sostenible.



«Estamos muy emocionados de dar inicio a esta temporada navideña, que no solo celebra las tradiciones, sino que también apoya a nuestros productores locales. Invitamos a todos a venir con sus familias y disfrutar de lo que Lerma tiene para ofrecer», expresó el presidente Ramírez Ponce.



La presidenta del DIF, Marisol Mote Martínez, también subrayó la importancia de este tipo de eventos para la comunidad agrícola productora, destacando el compromiso del gobierno municipal por impulsar la economía local y promover prácticas sostenibles.



La comunidad de Lerma se prepara así para vivir una Navidad llena de alegría, unión y el sabor de lo hecho en casa. ¡No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta hermosa tradición!