Reconoce IHAEM finanzas públicas en Mexicaltzingo: Saray Benítez

Saray Benítez Espinosa, presidenta municipal de Mexicaltzingo, recibió al Mtro. Arturo Pontifes Martínez, Vocal Ejecutivo del Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), quién es su visita hizo entrega al Cuerpo Edilicio del reconocimiento regional “José María Morelos y Pavón”, otorgado por el IHAEM.



Al recibir el reconocimiento, Benítez Espinosa señaló que este logro histórico es resultado del gran esfuerzo colectivo y del trabajo que hemos construido todas y todos juntos.



Señaló que este reconocimiento, que por primera vez en la historia de Mexicaltzingo se ha recibido, refleja el compromiso constante y la dedicación para fortalecer nuestras finanzas públicas.



Afirmó que desde hace cuatro años seguimos construyendo un municipio responsable, transparente y comprometido con su gente.



Benítez Espinosa reafirmó que en Mexicaltzingo se trabaja para continuar poniendo en alto el nombre del municipio, demostrando que cuando trabajamos con responsabilidad, transparencia y en equipo, avanzamos más lejos.



Finalizó Benítez Espinosa con un recorrido por el Bazar de Mujeres Emprendedoras, un espacio donde el talento, la creatividad y la dedicación de nuestras mujeres se convierten en oportunidades para ellas y sus familias.



Y recordó que su gobierno reconoce que las mujeres son el motor que impulsa el crecimiento de Mexicaltzingo. “Por eso seguiremos fortaleciendo estos espacios y dando continuidad a las acciones que respaldan sus proyectos, fomentan su autonomía y acompañan sus sueños.



Porque cuando una mujer avanza… ¡Avanzamos todas!”.