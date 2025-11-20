XXVIII certamen de investigación y ensayo político del IEEM fortalece la función electoral

-Se recibieron trabajos de participantes provenientes del centro del país, así como de Oaxaca, Veracruz, Monterrey y Chihuahua.

El XXVIII Certamen de Investigación y Ensayo Político no solo promueve el talento, sino que también genera ideas, propuestas y mejoras para la función electoral.



“Nos ayudan a pensar en nuevas maneras de ver los problemas y también en cómo solucionarlos. Cada investigación, ensayo y reflexión aporta a un ambiente de creatividad institucional que distingue a los organismos públicos locales electorales (OPLES)”, aseguró la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y Presidenta del Comité Académico durante la ceremonia de premiación de las personas ganadoras del concurso.



Pulido Gómez destacó que los institutos electorales locales son fundamentales porque están cerca de la ciudadanía y su presencia en el territorio, trabajo cotidiano y responsabilidad de organizar elecciones les otorgan la tarea de construir confianza democrática desde lo local, indicó.



Por ello, la legitimidad de las elecciones depende en gran medida de que la población perciba transparencia, profesionalismo y apertura por parte de la autoridad electoral.



Subrayó que, entre las funciones de los OPLES, la educación cívica es un componente esencial, ya que permite que la ciudadanía y los gobiernos locales reflexionen sobre sus responsabilidades y comprendan la importancia de participar en los procesos democráticos.



La Consejera Presidenta resaltó tres aspectos de la edición número XXVIII del certamen: la calidad de los trabajos recibidos, que fue sobresaliente y presentó temas con propuestas concretas y metodologías novedosas; la pluralidad regional, pues alcanzó a universidades y centros de investigación de todo el país, recibiendo trabajos de Oaxaca, Veracruz, Monterrey y Chihuahua, lo que amplió el debate académico; y la multidisciplinariedad, ya que distintas áreas del conocimiento ofrecieron análisis sobre los desafíos que enfrentan las democracias.



Además, felicitó a las y los ganadores de las tres categorías del concurso, coordinado por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE): en Tesis de Licenciatura, Karla Estrada López, quien obtuvo el primer lugar; Fernanda Gutiérrez Valverde, el segundo lugar; y Axel Ozvaldo Castro Lotzin, el tercer lugar. En Tesis de Posgrado, a Carlos Guadarrama Cruz con el primer lugar, Víctor Hugo Gaytán Martínez, quien obtuvo el segundo lugar, y Juana Marcela Jaimes Acevedo, galardonada con el tercer lugar. Finalmente, en Ensayo Político, Dayri Jaruny Flores Ramírez obtuvo el primer lugar; José Luis Sánchez Canseco, el segundo lugar; y Ángel de Jesús García Iñiguez, el tercer lugar.