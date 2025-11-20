MICROBUSERO ATROPELLA A UN HOMBRE Y HUYE TRAS ACCIDENTE EN NAUCALPAN

Un hombre murió la noche del martes luego de ser atropellado por un microbús que circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida La Chacona, en su cruce con la calle Pimienta, en la colonia Las Huertas, en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de la Ruta 13 perdió el control y embistió a un peatón de entre 30 y 35 años, quien falleció de manera inmediata debido a la fuerza del impacto. Testigos señalaron que el conductor detuvo la unidad solo para descender y huir corriendo entre las calles aledañas, abandonando el vehículo en plena vía pública.

Elementos de la policía municipal acordonaron la zona y cerraron la circulación por más de una hora, lo que provocó un importante congestionamiento vial. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento del cuerpo y reunieron indicios en el sitio. La unidad quedó asegurada como parte de la carpeta de investigación abierta para identificar al conductor prófugo y esclarecer las circunstancias del atropellamiento.

Vecinos de la zona exigieron mayor vigilancia y supervisión del transporte público, al señalar que los microbuses que circulan por Las Huertas suelen exceder los límites de velocidad y representan un riesgo constante para los peatones.