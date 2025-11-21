Toluca activa Operativo Invernal 2025: Ricardo Moreno

Activaron las autoridades los operativos “Marte” y “Saturno”; abriendo albergues para personas vulnerables.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, presentó el Programa Invernal 2025, con un llamado a la población a vacunarse contra influenza, COVID-19 y neumococo, así como a extremar medidas de abrigo ante el descenso de temperaturas.



Moreno Bastida anunció el arranque de los operativos Marte y Saturno, para apoyar a personas en situación de calle y contra el uso de pirotecnia de manera irresponsable.



El director de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos anunció el Operativo Saturno, mediante el cual se realizarán recorridos por la ciudad para ubicar a personas en situación de calle y ofrecerles alojamiento nocturno.



De acuerdo con el coordinador municipal de Protección Civil, Juan Carlos Yáñez, el albergue funcionará del 15 de diciembre al 1 de enero de 2026 en el Parque Luis Donaldo Colosio, donde se proporcionará colchoneta, cobija, bebida caliente y alimento. Dijo también que podrán pernoctar en ese albergue de 8 de la noche hasta las 7 de la mañana, hora en que se utiliza el parque para otras actividades.



Informó que hay personas que no quieren hacer uso de este albergue y que se respeta su decisión, pero quienes asistan, serán resguardados del clima todas las noches.



Operativo Marte contra pirotecnia para evitar accidentes, sobre todo en niños



Asimismo, informó la puesta en marcha del Operativo Marte, orientado a detectar pirotecnia no autorizada, dado que los menores son quienes presentan más lesiones en esta temporada; por ello, las autoridades recorrerán mercados, calles y puntos de venta tradicionales para asegurar material ilegal y proceder conforme a la normatividad, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.



El titular de Protección Civil municipal pidió a los adultos responsables que vigilen el uso de estos artefactos, sobre todo en niños, ya que en diciembre es cuando más accidentes se reportan por este motivo, y que, lamentablemente, hay muchos que quedan marcados de por vida.



Otras recomendaciones invernales



El titular de la corporación emitió también recomendaciones para evitar intoxicaciones por anafres, incendios provocados por instalaciones eléctricas deficientes y riesgos asociados a adornos navideños de mala calidad.



También se informó que continúan preparándose programas como Iglesias Seguras y Tienda Segura, así como la verificación de pipas de gas, con el fin de reforzar la seguridad durante la temporada invernal.



Ricardo Moreno añadió que la prevención es fundamental, por lo que continuará también la verificación del transporte público para garantizar su correcta operación.