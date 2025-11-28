ASEGURA SHEINBAUM QUE ECONOMÍA DE MÉXICO CERRARÁ BIEN EL AÑO

Así lo afirmó a pesar de la reducción de Banxico al crecimiento económico del PIB del país al 0.3% para 2025, desde un 0.6% previo.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la economía nacional mantiene sólidos indicadores, pese al ajuste del Banco de México (Banxico), que redujo su estimación de crecimiento para 2025 a 0.3%, la mitad de lo previsto tres meses atrás.



La mandataria subrayó que, a pesar del entorno internacional adverso y de la cautela en la inversión, México concluirá el año con resultados positivos.



“Vamos a cerrar bien el año. Eso es importante para todas y para todos los mexicanos. Ha sido un año que ha tenido sus complicaciones, no solo para México, sino para el mundo entero”.



Banxico redujo su previsión de crecimiento económico del Producto Interior Bruto (PIB) del país al 0.3% para 2025, desde un 0.6% previo; mientras que mantuvo la de 2026 en el 1.1%, en medio de una debilidad mayor a la anticipada y la incertidumbre global por la guerra comercial impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.



Sheinbaum atribuyó parte de la incertidumbre reciente al agresivo proteccionismo de Trump, aunque resaltó que México sigue siendo el país con menos aranceles de todo el mundo gracias al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



La presidenta defendió la fortaleza de la economía mexicana al destacar que, aun con un clima global de precaución para las inversiones, el país mantiene indicadores récord.



Sheinbaum argumentó la expectativa de un mejor desempeño económico en 2026 al incremento previsto en la inversión pública, especialmente en infraestructura hídrica, ferroviaria y carretera.



Sostuvo que la certidumbre respecto al tratado comercial de Norteamérica se fortalecerá conforme avance la revisión programada en el propio acuerdo, lo que impulsará también la inversión privada.