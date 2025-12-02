Se certifica en Toluca a servidores públicos, fortaleciendo la atención a víctimas de violencia

Moreno Bastida aseguró que este logro no es un objetivo burocrático, sino una urgencia de que las personas servidoras públicas estén dotadas de herramientas.

Toluca avanza con acciones para garantizar la protección, el acompañamiento y acceso a la justicia, así como una atención de calidad y calidez para todas las víctimas de violencia, pues cerca de 80 servidores públicos de primer contacto, encabezados por el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, recibieron certificaciones en tres competencias y más de 140 recibieron talleres y cursos teórico-prácticos en temas como:



Como parte de los 16 Días de Activismo, el alcalde recibió su reconocimiento y entregó a trabajadores de la Policía de Género, Célula de Búsqueda, Prevención Comunitaria, Defensoría de Derechos Humanos, el Instituto Municipal de la Mujer, Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento sus documentos que acreditan tres certificaciones:



EC0539: Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.



EC1542: Búsqueda de personas desaparecidas/no localizadas.



EC1172: Acompañamiento inicial para la atención de víctimas.



Así como de su participación en talleres que fortalecen sus conocimientos y habilidades para actuar con profesionalismo, empatía y eficiencia, lo que fortalece la atención, asegurando que puedan recibir, orientar y acompañar de manera adecuada a las víctimas de violencia, así como dar seguimiento y, con ello, enfrentar uno de los desafíos más graves e inaplazables que tenemos como sociedad.



Moreno Bastida aseguró que este logro no es un objetivo burocrático, sino una urgencia de que las personas servidoras públicas estén dotadas de herramientas para atender a personas vulnerables, desprotegidas y violentadas, lo cual se suma a las estrategias de recuperación y ocupación de los espacios públicos, que reitera a la población, principalmente a las mujeres, que no están solas.



Reiteró su compromiso de lograr que la Policía Municipal de Toluca sea una de las mejor preparadas para la atención de las violencias de género y las desapariciones, de lo cual se han tenido grandes resultados en estos primeros 11 meses de gobierno; aunado a ello, explicó que él también se capacitó porque, como parte de su visión de gobierno cercano, sale a las calles, y personas violentadas se le acercan, por lo que era necesario saber para darles la atención adecuada.