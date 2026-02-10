En Lerma se refuerza la coordinación regional para prevenir riesgos hidrometeorológicos

-Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar resultados positivos en materia de prevención y desarrollo comunitario.

El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno del Estado de México y municipios vecinos para dar seguimiento al Programa de Riesgos Hidrometeorológicos. La estrategia busca prevenir inundaciones y atender posibles contingencias en la región.



Ramírez Ponce agradeció el respaldo del Ing. Arnulfo Silva Adaya, Secretario del Agua del Estado de México; del Lic. David Orihuela Nava, Coordinador de Gobierno en el Valle de Toluca, así como de las presidentas municipales de San Mateo Atenco, Temoaya y Tianguistenco.



En sus recorridos por comunidades como San Agustín Huitzizilapan y Zacamulpa, el alcalde subrayó que la coordinación con autoridades auxiliares ha permitido avanzar en inspecciones de obras, construcción de espacios comunitarios y fortalecimiento de infraestructura social.



“El trabajo en equipo es la clave para alcanzar nuestras metas al 100”, afirmó.



Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar resultados positivos en materia de prevención y desarrollo comunitario, reforzando la visión de colaboración intermunicipal y regional.