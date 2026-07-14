DIF Lerma celebra el cierre de ciclo de sus Estancias Infantiles y reconoce el esfuerzo de la niñez

Miguel Ángel Ramírez Ponce y el Sistema Municipal DIF Lerma felicitaron a las niñas y niños graduados..

El Gobierno Municipal de Lerma, encabezado por el presidente municipal Miguel Ángel Ramírez Ponce, celebró la clausura del ciclo escolar de las Estancias Infantiles Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez y Angélica Rivera, donde niñas y niños concluyeron una importante etapa de su formación inicial.



Durante la ceremonia, se reconoció el esfuerzo y dedicación de las y los pequeños graduados, así como el acompañamiento de madres y padres de familia y el compromiso del personal del Sistema Municipal DIF Lerma, quienes contribuyeron al desarrollo integral de la infancia.



La presidenta honoraria del DIF Lerma, Marisol Mote Martínez, destacó que cada aprendizaje, logro y sonrisa representa la importancia de brindar espacios seguros donde las niñas y niños puedan crecer rodeados de valores, cuidado y oportunidades para su futuro.



Asimismo, refrendó que el organismo continuará impulsando acciones y programas que fortalezcan la atención a la niñez, generando entornos donde las nuevas generaciones desarrollen sus capacidades y construyan sus sueños.



El Gobierno Municipal de Lerma felicitó a las y los graduados y deseó éxito en la nueva etapa que emprenderán, reconociendo el papel fundamental de las familias y del equipo educativo en este logro.