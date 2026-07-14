Delfina Gómez encabeza revisión de avances del Plan Integral para la Zona Oriente del Estado de México

A un año de su implementación, la Gobernadora y el Gobierno de México evaluaron el progreso de 121 acciones estratégicas que benefician a más de 10 millones de habitantes.

A un año de la implementación del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó, junto con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, una reunión de trabajo con integrantes de los gabinetes federal y estatal, así como con presidentas y presidentes municipales, para revisar los avances de las 121 acciones que integran esta estrategia de desarrollo regional.



El plan contempla obras y programas transversales en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de más de 10 millones de habitantes mediante acciones en infraestructura, salud, movilidad, educación, seguridad y servicios públicos.



A través de sus redes sociales, la mandataria estatal reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar este proyecto, al señalar que representa un esfuerzo conjunto para atender una deuda histórica con las familias de la zona oriente del Estado de México.



En el encuentro participaron Raúl Armando Quintero Martínez, coordinador general del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal; Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Zoé Robledo, director general del IMSS; integrantes del Gabinete del Estado de México y las y los alcaldes de los municipios que forman parte de esta estrategia.



Con esta reunión de seguimiento, los gobiernos federal, estatal y municipal refrendaron su compromiso de mantener la coordinación institucional para consolidar el desarrollo y bienestar de la Zona Oriente del Estado de México.