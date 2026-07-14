Ricardo Moreno impulsa obras que fortalecen la infraestructura y los espacios públicos de Toluca

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, puso en marcha dos obras estratégicas para fortalecer la infraestructura urbana, deportiva y comunitaria del municipio: la transformación de la Unidad Deportiva Filiberto Navas en el Centro Comunitario México Imparable Toluca y el inicio de la segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Nevado, en la delegación Cacalomacán.
Acompañado por autoridades federales y municipales, el alcalde encabezó el arranque de la rehabilitación de la Unidad Deportiva Filiberto Navas, un espacio que durante años permaneció en el abandono y que será convertido en un moderno centro para la práctica deportiva, actividades culturales, atención médica y convivencia comunitaria.
Con una inversión superior a 10.5 millones de pesos, el proyecto beneficiará diariamente a cerca de mil personas y contempla la construcción de una multicancha con arcotecho, cancha de fútbol 7, trotapista, gimnasio, salón de usos múltiples, consultorios médicos y de salud mental, así como espacios destinados a actividades culturales. La obra registra un avance del 15 por ciento y se prevé concluir en octubre.
Ricardo Moreno destacó que esta acción es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México y el Ayuntamiento de Toluca para recuperar espacios públicos, fomentar la activación física, impulsar el talento deportivo y cultural, además de contribuir a la prevención de las violencias mediante entornos seguros para las familias.
Posteriormente, el alcalde dio el banderazo de inicio a la segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Nevado, en Cacalomacán, una obra que mejorará la movilidad y el transporte para más de 8 mil habitantes.
Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre la calle Cedro y la Calzada de los Misterios e incluyen la reconstrucción integral de la vialidad, la instalación de infraestructura pluvial, renivelación de registros y más de un kilómetro de balizamiento, con el propósito de ofrecer una vía más segura y duradera.
El Presidente Municipal recordó que esta obra da continuidad a la rehabilitación de la Calzada del Nevado y reafirmó el compromiso de su administración de seguir impulsando proyectos de infraestructura y recuperación de espacios públicos en las 48 delegaciones de la capital mexiquense para mejorar la calidad de vida de la población.