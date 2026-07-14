Ricardo Moreno impulsa obras que fortalecen la infraestructura y los espacios públicos de Toluca

Se dio inicio a la transformación de la Unidad Deportiva Filiberto Navas en un Centro Comunitario y arrancó la segunda etapa de pavimentación de la calle El Nevado.

El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, puso en marcha dos obras estratégicas para fortalecer la infraestructura urbana, deportiva y comunitaria del municipio: la transformación de la Unidad Deportiva Filiberto Navas en el Centro Comunitario México Imparable Toluca y el inicio de la segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Nevado, en la delegación Cacalomacán.



Acompañado por autoridades federales y municipales, el alcalde encabezó el arranque de la rehabilitación de la Unidad Deportiva Filiberto Navas, un espacio que durante años permaneció en el abandono y que será convertido en un moderno centro para la práctica deportiva, actividades culturales, atención médica y convivencia comunitaria.



Con una inversión superior a 10.5 millones de pesos, el proyecto beneficiará diariamente a cerca de mil personas y contempla la construcción de una multicancha con arcotecho, cancha de fútbol 7, trotapista, gimnasio, salón de usos múltiples, consultorios médicos y de salud mental, así como espacios destinados a actividades culturales. La obra registra un avance del 15 por ciento y se prevé concluir en octubre.



Ricardo Moreno destacó que esta acción es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México y el Ayuntamiento de Toluca para recuperar espacios públicos, fomentar la activación física, impulsar el talento deportivo y cultural, además de contribuir a la prevención de las violencias mediante entornos seguros para las familias.



Posteriormente, el alcalde dio el banderazo de inicio a la segunda etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Nevado, en Cacalomacán, una obra que mejorará la movilidad y el transporte para más de 8 mil habitantes.



Los trabajos se realizarán en el tramo comprendido entre la calle Cedro y la Calzada de los Misterios e incluyen la reconstrucción integral de la vialidad, la instalación de infraestructura pluvial, renivelación de registros y más de un kilómetro de balizamiento, con el propósito de ofrecer una vía más segura y duradera.



El Presidente Municipal recordó que esta obra da continuidad a la rehabilitación de la Calzada del Nevado y reafirmó el compromiso de su administración de seguir impulsando proyectos de infraestructura y recuperación de espacios públicos en las 48 delegaciones de la capital mexiquense para mejorar la calidad de vida de la población.