Ayuntamiento de Toluca despliega operativo de atención por lluvias en San Pablo Autopan

Brigadas municipales realizan labores de limpieza, desazolve y bombeo para reducir afectaciones.

Ante las afectaciones provocadas por las lluvias registradas durante la noche y madrugada del domingo, el Gobierno Municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, desplegó brigadas de atención en el Barrio del Cajón, en San Pablo Autopan, para apoyar a las familias afectadas por acumulación de agua y lodo.



Por instrucción del alcalde, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron a la zona para brindar apoyo a la población, mientras personal del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) realizó trabajos de desazolve y bombeo en los canales a cielo abierto San Blas y Totoltepec.



Estas acciones permitieron retirar azolve y residuos que obstruían el flujo del agua, con lo que el nivel comenzó a descender de manera gradual y se redujo el riesgo de mayores afectaciones para las comunidades cercanas.



El Gobierno Municipal mantiene vigilancia permanente en los puntos considerados de mayor riesgo y continúa con labores preventivas para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones climatológicas.



Asimismo, exhortó a la ciudadanía a evitar arrojar basura en calles, alcantarillas y canales, ya que mantener libres los sistemas de desagüe contribuye a prevenir inundaciones y proteger el bienestar de las familias toluqueñas.