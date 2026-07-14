SEDUI invita a participar en el Tercer Concurso de Fotografía enfocado a espacios públicos

Las personas interesadas deberán contar historias de sitios con valor social a través de la lente y celebrar la vida comunitaria.

El Gobierno del Estado de México te invita a formar parte del Tercer Concurso de Fotografía “Espacios Públicos con Valor Social”, una iniciativa que busca reconocer y celebrar el profundo lazo que nos une con los rincones más emblemáticos e importantes de nuestros municipios.



Organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), el certamen abre un espacio de expresión para capturar mediante la fotografía aquellos lugares públicos que, por su valor funcional, cultural y simbólico, se han convertido en los puntos de encuentro predilectos para la convivencia de las y los mexiquenses.



Las personas interesadas pueden elegir el espacio público que más les guste, inspire o represente su día a día; desde un parque, mercado, plazas, deportivos, centros culturales o andadores peatonales de su localidad. Deberán tomar sus mejores fotografías que demuestren cómo estos escenarios promueven el encuentro social, la recreación y el orgullo de ser parte de nuestra entidad.



El Gobierno del Estado de México premiará el primer, segundo y tercer lugar con estímulos de 40 mil, 30 mil y 20 mil pesos, respectivamente, con lo que reconoce el valor artístico de las mejores historias contadas en una sola captura.



Tienes hasta el próximo 31 de agosto para seleccionar y registrar un máximo de tres fotografías en la plataforma digital oficial de la dependencia.