UAEMéx y Sistema Anticorrupción estatal firman convenio de colaboración contra la corrupción

Se busca con la colaboración impulsar acciones de capacitación, investigación y vinculación en materia de integridad universitaria.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), encabezada por la rectora Patricia Zarza Delgado, fortaleció sus alianzas institucionales con la firma de un Convenio de Colaboración con el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con el objetivo de promover la cultura de la legalidad, la transparencia y la integridad dentro de la comunidad universitaria.



El acuerdo establece acciones conjuntas en materia de capacitación, investigación, difusión e intercambio académico, encaminadas a impulsar proyectos de integridad universitaria y fortalecer la participación ciudadana en la construcción de instituciones más transparentes.



Durante la firma, la rectora Patricia Zarza destacó que esta colaboración reafirma el compromiso de la UAEMéx con la formación integral de sus estudiantes y con la generación de espacios donde prevalezcan los valores de responsabilidad, ética y rendición de cuentas.



Por su parte, el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios resaltó que este convenio permitirá desarrollar estrategias de vinculación y campañas de difusión orientadas a consolidar una ciudadanía más participativa y comprometida con la prevención de prácticas indebidas.



Con esta alianza, la UAEMéx refrenda su compromiso de impulsar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la transparencia, la gobernanza y una cultura de integridad en beneficio de la sociedad mexiquense.