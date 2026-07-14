Nuevo Centro Comunitario en Juárez abre más oportunidades para las familias de Nuevo León

El espacio Santa Isabel recibió una inversión de 26 mdp; ofrecerá talleres, actividades deportivas, culturales y educativas.

Con el objetivo de acercar servicios, oportunidades de aprendizaje y espacios de convivencia a las familias, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú inauguraron el nuevo Centro Comunitario Santa Isabel, en el municipio de Juárez.



El mandatario estatal destacó que este proyecto, realizado con una inversión conjunta de 26 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el municipio, permitirá brindar apoyo escolar, talleres, actividades recreativas y herramientas de desarrollo para niñas, niños, jóvenes y adultos.



Samuel García resaltó que la obra es resultado del trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno y señaló que estos espacios contribuyen a mejorar la calidad de vida de las comunidades al ofrecer alternativas educativas, culturales y deportivas.



Durante el evento, anunció además la construcción de una cancha de fútbol contigua al centro comunitario, como parte de la estrategia para fortalecer la convivencia y promover la actividad física. Destacó que actualmente Nuevo León cuenta con 580 canchas deportivas inauguradas.



Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, señaló que los centros comunitarios representan espacios de transformación social, al brindar talleres gratuitos, capacitación para el trabajo, actividades tecnológicas, culturales y deportivas.



Explicó que el nuevo Centro Comunitario Santa Isabel cuenta con instalaciones construidas sobre una superficie de más de 4 mil metros cuadrados y permitirá que las familias tengan acceso a herramientas para desarrollar habilidades, impulsar emprendimientos y fortalecer sus redes de apoyo.



Actualmente, Nuevo León cuenta con más de 40 centros comunitarios en los que se ofrecen más de 300 talleres gratuitos para personas de todas las edades.



La alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides, y el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, destacaron que este espacio también ofrecerá servicios médicos, atención psicológica, campañas de vacunación, apoyo educativo y actividades artísticas y deportivas, con el objetivo de fortalecer el tejido social.