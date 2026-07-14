Fernando Flores invita a participar en la 4ª Carrera Pet Friendly Metepec 2026

La competencia se realizará el 16 de agosto en la Plaza Juárez y promoverá la convivencia familiar, el deporte y el bienestar de los animales de compañía.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, invitó a la ciudadanía a participar en la 4.ª Carrera Pet Friendly Metepec 2026, que se llevará a cabo el próximo 16 de agosto en la Plaza Juárez, con el propósito de fomentar la activación física, la convivencia familiar y el cuidado responsable de los animales de compañía.



La jornada contempla recorridos de 5 y 3 kilómetros, este último de carácter recreativo para quienes deseen caminar o trotar junto a su mascota. Las actividades iniciarán con un calentamiento de 7:00 a 7:15 horas y el banderazo de salida será a las 7:30 horas.



El alcalde destacó que esta carrera también tiene un fin solidario, ya que los recursos obtenidos por las inscripciones, con un costo de 350 pesos, serán destinados a fortalecer las jornadas de salud para animales de compañía en situación de calle, como parte de las acciones que impulsa el Ayuntamiento en materia de bienestar animal.



A través de sus redes sociales, Fernando Flores invitó a las familias y amantes de los animales a sumarse a esta iniciativa y recordó que quienes participen con sus mascotas deberán portar correa y bolsas para recoger desechos, con el fin de garantizar una convivencia responsable.



La competencia premiará a los tres primeros lugares de las categorías con y sin mascota, en las ramas femenil y varonil. Además, durante el evento se realizará una rifa de accesorios para mascotas y artículos proporcionados por los patrocinadores entre las y los participantes inscritos.



Con esta actividad, el Gobierno de Metepec reafirma su compromiso con la promoción del deporte, la convivencia comunitaria y el bienestar animal, impulsando acciones que fortalecen una cultura de respeto y cuidado hacia los seres sintientes.