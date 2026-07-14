Manuel Vilchis fortalece diálogo con restauranteros y marisqueros de Zinacantepec

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, sostuvo un encuentro con restauranteros y marisqueros del municipio, con el propósito de escuchar sus propuestas, fortalecer el diálogo y consolidar acciones que impulsen el desarrollo económico local.
Durante la reunión, el alcalde reconoció el esfuerzo de las y los emprendedores que, con su trabajo diario, contribuyen al crecimiento de la economía, la generación de empleos y al fortalecimiento de la actividad comercial en Zinacantepec.
Manuel Vilchis destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con los distintos sectores productivos para construir estrategias que respondan a sus necesidades y generen nuevas oportunidades de desarrollo para el gremio.
Asimismo, reiteró que el trabajo coordinado entre gobierno y sociedad permitirá impulsar proyectos que beneficien a las empresas locales y fortalezcan la competitividad del municipio.
Con este acercamiento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir promoviendo el diálogo con los sectores productivos y de trabajar de manera conjunta para construir un Zinacantepec con mayores oportunidades de crecimiento y bienestar.