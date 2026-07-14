Manuel Vilchis fortalece diálogo con restauranteros y marisqueros de Zinacantepec

Refrendó su compromiso de trabajar de la mano con el sector gastronómico para impulsar proyectos que fortalezcan la economía en el municipio.

El presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, sostuvo un encuentro con restauranteros y marisqueros del municipio, con el propósito de escuchar sus propuestas, fortalecer el diálogo y consolidar acciones que impulsen el desarrollo económico local.



Durante la reunión, el alcalde reconoció el esfuerzo de las y los emprendedores que, con su trabajo diario, contribuyen al crecimiento de la economía, la generación de empleos y al fortalecimiento de la actividad comercial en Zinacantepec.



Manuel Vilchis destacó la importancia de mantener una comunicación cercana con los distintos sectores productivos para construir estrategias que respondan a sus necesidades y generen nuevas oportunidades de desarrollo para el gremio.



Asimismo, reiteró que el trabajo coordinado entre gobierno y sociedad permitirá impulsar proyectos que beneficien a las empresas locales y fortalezcan la competitividad del municipio.



Con este acercamiento, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir promoviendo el diálogo con los sectores productivos y de trabajar de manera conjunta para construir un Zinacantepec con mayores oportunidades de crecimiento y bienestar.