ESTRATEGIA DE SEGURIDAD REDUJO 48% LOS HOMICIDIOS DOLOSOS EN EL PAÍS: GARCÍA HARFUCH

También fueron aseguradas 31 mil armas, cerca de 500 toneladas de droga y 1674 personas fueron detenidas por el delito de extorsión.

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 48 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, al pasar de 86.9 a 45.4 casos diarios, lo que representa 41 homicidios menos cada día.



Detalló que, del inicio de la actual administración al 30 de junio de 2026, las fuerzas federales detuvieron a más de 59 mil 500 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 31 mil armas de fuego, cerca de 500 toneladas de droga —incluidos más de 2 mil kilogramos y más de cinco millones de pastillas de fentanilo—, además de inhabilitar 2600 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas.



Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, García Harfuch señaló que del 6 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026 fueron detenidas 1674 personas por este delito. Destacó además las acciones implementadas en Morelos, donde se reforzó la coordinación con autoridades y sectores productivos para fortalecer la prevención y la denuncia ciudadana.



En materia de seguridad para la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó que el Plan Kukulcán permitió desplegar a más de 124 mil integrantes de instituciones de seguridad y Fuerzas Armadas, quienes realizaron más de 280 operaciones de vigilancia en estadios, Fan Fest, aeropuertos y centros de entrenamiento.



Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que junio de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes desde 2015, mientras que el primer semestre del año fue el de menor incidencia desde 2016. Asimismo, informó que el promedio diario de delitos de alto impacto disminuyó 32 por ciento, al pasar de 636.6 casos en octubre de 2024 a 430.1 en junio de 2026.