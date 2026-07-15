Sheinbaum encabeza conmemoración por el 159 aniversario de la República Restaurada

Destacó la defensa de la soberanía nacional y los valores republicanos que marcaron el regreso del gobierno de Benito Juárez a la capital en 1867.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en Palacio Nacional la conmemoración del 159 aniversario de la República Restaurada, fecha que recuerda la entrada triunfal del presidente Benito Juárez García a la Ciudad de México tras el triunfo del proyecto republicano.



Durante el acto, la historiadora e integrante del Consejo Técnico del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), Margarita Vásquez Montaño, señaló que este acontecimiento representa la culminación de la segunda independencia de México y uno de los episodios fundamentales en la defensa de la soberanía nacional.



Explicó que, después de la Independencia, el país enfrentó un proceso de definición de su proyecto de nación, marcado por la confrontación entre liberales y conservadores, así como por la intervención de intereses extranjeros tras la Guerra de Reforma.



Vásquez Montaño destacó que la resistencia del pueblo mexicano, la unidad impulsada por Benito Juárez y la coordinación del movimiento liberal permitieron la derrota del Segundo Imperio Mexicano. Recordó que, tras la toma de Querétaro por el Ejército Republicano encabezado por el general Mariano Escobedo, las fuerzas liberales recuperaron la capital el 21 de junio de 1867.



El 15 de julio de ese año, Benito Juárez realizó su entrada solemne a la Ciudad de México acompañado por integrantes de su gabinete, un hecho que, afirmó, representó un acto de soberanía y fortaleció la construcción de un proyecto republicano, federalista y democrático.



La historiadora subrayó que la República Restaurada dejó como legado principios como la no intervención, la defensa de la soberanía y la solución pacífica de los conflictos, valores que continúan vigentes en la actualidad.



Al evento asistieron integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, entre ellos la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, así como autoridades del Inehrm.