Ana Muñiz entregó apoyos a familias vulnerables de San Mateo Atenco

En coordinación con el DIF Estado de México se fortalece la atención a los sectores más vulnerables del municipio.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, encabezó la entrega de apoyos a familias en situación de vulnerabilidad, como parte de las acciones coordinadas con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) para fortalecer el bienestar y mejorar las condiciones de vida de la población.



Durante el evento, la alcaldesa refrendó el compromiso de su administración de trabajar por la protección de los derechos, la salud y el desarrollo de las familias atenquenses, al tiempo que dio la bienvenida a la directora de Enlace y Vinculación Regional del DIF Estado de México, Dayana Gómez Terrazas, quien acercó estos apoyos a las y los beneficiarios del municipio.



Ana Muñiz reconoció el trabajo del presidente honorario del DIF Municipal, Oscar Muñiz Maynez, por las gestiones realizadas para ampliar la atención a niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores, así como por impulsar programas en favor de los sectores que más lo requieren.



Los apoyos entregados contribuirán al mejoramiento de las viviendas de las familias beneficiadas, fortaleciendo su calidad de vida y brindando mejores condiciones para su desarrollo.



El Gobierno municipal agradeció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del DIF Estado de México, encabezado por Karina Labastida Sotelo, por mantener una coordinación permanente que permite acercar programas y apoyos a quienes más lo necesitan.