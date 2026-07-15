Tlaxcala impulsa la educación con nuevo bachillerato: Lorena Cuéllar

La gobernadora inauguró obras por más de 8 millones de pesos que amplían la infraestructura educativa y urbana.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la inauguración del nuevo Centro Educativo de Bachillerato Estatal (Cebes) Plantel 11 y de la calle Álamos, en Santa Cruz Quilehtla, obras que fortalecen el acceso a la educación y mejoran la movilidad de la comunidad.



Con una inversión conjunta superior a los 8 millones de pesos, el nuevo plantel cuenta con aulas, sanitarios, área administrativa y espacios adecuados para la formación de estudiantes. Actualmente atiende a 244 jóvenes y se prevé que para el próximo ciclo escolar alcance una matrícula de 270 alumnos.



Durante el acto, la mandataria estatal destacó que la educación es una prioridad de su administración y aseguró que la ampliación de la infraestructura educativa permitirá generar mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes de Tlaxcala.



“Tlaxcala tendrá 10 nuevas universidades y 30 nuevos bachilleratos, porque sé lo que significa para docentes, madres, padres de familia y estudiantes contar con espacios dignos para aprender”, afirmó.



El secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses Hernández, señaló que la estrategia educativa permitirá incrementar la cobertura de nivel medio superior, al pasar de 106 a 130 planteles en la entidad, garantizando un espacio para los egresados de secundaria.



Asimismo, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que la calle Álamos fue construida con una inversión superior a un millón de pesos y contempla 107 metros lineales de pavimentación, además de guarniciones y banquetas para brindar un acceso seguro al nuevo bachillerato.



Autoridades estatales y municipales destacaron que estas obras representan un avance importante para Santa Cruz Quilehtla, al integrar educación y movilidad como parte de un mismo proyecto de desarrollo para la comunidad.