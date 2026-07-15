Estrategia regional fortalece la seguridad en las 19 regiones del Edoméx

Los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública consolidan la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y refuerzan acciones preventivas en las 19 regiones de la entidad.

El trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno permitió reducir 30 por ciento los delitos de alto impacto en el Estado de México durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.



El resultado fue presentado durante la Sexta Sesión Ordinaria de los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública, realizada del 28 de mayo al 10 de julio en las 19 regiones de la entidad, donde autoridades evaluaron avances y acordaron fortalecer las estrategias regionales para prevenir y combatir la delincuencia.



Como parte de la agenda, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó los resultados de la primera etapa del programa Canje de Armas 2026, en el que participaron 19 municipios. La iniciativa permitió retirar de circulación 340 armas de fuego, 449 granadas y 14 mil 59 cartuchos útiles, además de intercambiar mil 955 juguetes bélicos por materiales didácticos para niñas y niños.



Durante las sesiones también se revisaron temas relacionados con la profesionalización policial, las evaluaciones de control de confianza, el combate al robo de vehículos y transporte, así como el análisis de la incidencia delictiva y las necesidades específicas de cada región.



Con estas acciones, las autoridades de los tres órdenes de gobierno refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente para fortalecer la seguridad, la prevención del delito y la construcción de entornos más seguros para las familias mexiquenses.