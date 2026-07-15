FGR confirma renuncia de Ulises Lara por motivos personales

La Fiscalía General de la República hasta el momento no ha anunciado a su sucesor.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la renuncia de Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, al señalar que su salida obedece a motivos personales. La dependencia no ofreció mayores detalles sobre la decisión ni informó quién asumirá el cargo de manera provisional o definitiva.



Ulises Lara fue designado al frente de la Fiscalía Especial a principios de 2026 por la fiscal general Ernestina Godoy, incorporándose a una de las áreas estratégicas de la institución encargada de atender investigaciones prioritarias.



Antes de su llegada a la FGR, desempeñó diversos cargos en la procuración de justicia, entre ellos representante de la institución en Morelos y fiscal general interino de la Ciudad de México, además de fungir como vocero de la Fiscalía capitalina entre 2020 y 2024.



Su nombramiento como fiscal interino de la Ciudad de México generó controversia debido a que obtuvo su cédula profesional como licenciado en Derecho el mismo día en que asumió el cargo, situación que provocó cuestionamientos públicos sobre el proceso de acreditación.



Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado a conocer quién sustituirá a Ulises Lara al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, por lo que se espera que en los próximos días informe sobre la designación del nuevo responsable de esta área.