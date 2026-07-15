SEP destaca programas estratégicos en educación al cierre del ciclo escolar 2025-2026

Mario Delgado informó que las Becas para el Bienestar benefician a 22 millones de estudiantes.

Al concluir el ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó los principales avances alcanzados en materia educativa como parte de la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer el Sistema Educativo Nacional y garantizar el acceso a una educación pública, gratuita e incluyente.



El titular de la SEP informó que las Becas para el Bienestar ya benefician a 22 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior, mientras que el programa La Escuela es Nuestra apoyó a cerca de 73 mil planteles educativos con acciones de mejora en infraestructura y equipamiento.



Asimismo, resaltó que la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz permitió valorar a 10.8 millones de estudiantes de primaria, quienes ahora cuentan con un expediente digital de salud escolar y acceso a atención nutricional, odontológica y entrega de lentes gratuitos. Además, durante este ciclo escolar se reforzó la promoción de hábitos saludables con la eliminación de comida chatarra en las escuelas.



Mario Delgado también destacó avances en favor del magisterio, entre ellos un incremento salarial del 9 por ciento, la basificación de 200 mil docentes y la congelación de la edad mínima de jubilación, acciones que, afirmó, fortalecen la labor educativa en el país.



Finalmente, señaló que, en coordinación con los gobiernos estatales, se ampliaron las oportunidades de acceso a la educación mediante la construcción y rehabilitación de planteles, la apertura de nuevas opciones de educación media superior y superior, así como el fortalecimiento de programas de alfabetización, infraestructura educativa y formación docente, con el propósito de consolidar la Nueva Escuela Mexicana y garantizar que más niñas, niños, adolescentes y jóvenes permanezcan en las aulas.