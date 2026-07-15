Guaymas recibirá 15 cruceros internacionales rumbo a 2029: Alfonso Durazo

La estrategia de promoción turística consolida a Guaymas-San Carlos como un destino atractivo para las principales navieras del mundo.

Sonora avanza en su posicionamiento dentro del mercado internacional de cruceros con la confirmación de 15 arribos al puerto de Guaymas-San Carlos entre 2026 y 2029, lo que permitirá atraer miles de visitantes y fortalecer la economía regional.



El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que, gracias a las gestiones realizadas desde 2023 para reactivar la llegada de cruceros, se concretaron nuevas escalas que reflejan la confianza de la industria turística en el destino sonorense.



De acuerdo con autoridades estatales, los nuevos arribos representan una expectativa de 28 mil 844 pasajeros y visitantes, quienes generarán beneficios para restaurantes, comercios, operadores turísticos, transportistas y prestadores de servicios de Guaymas y San Carlos.



El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, informó que la administración estatal mantiene negociaciones con nuevas líneas navieras como Ponant, Princess Cruises y Silversea Cruises, con el objetivo de ampliar la oferta turística y consolidar al puerto como una escala permanente en el Golfo de California.



De los 15 cruceros programados, 14 corresponden a la naviera Holland America Line y uno a Crystal Cruises, con la llegada del barco de lujo Crystal Serenity.



El Gobierno de Sonora destacó que la promoción internacional del puerto, la participación en encuentros especializados y la coordinación con autoridades marítimas y portuarias han permitido impulsar la actividad turística y generar nuevas oportunidades económicas para las familias sonorenses.