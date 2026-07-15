Las universidades públicas son pilares del desarrollo de nuestro país: Paty Zarza

Las instituciones universitarias acordaron ampliar la colaboración en investigación, movilidad académica y ciencia abierta.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) refrendaron su compromiso con el fortalecimiento de la educación superior pública mediante una nueva etapa de colaboración enfocada en investigación, innovación, cultura y atención a los desafíos sociales del país.



Durante una reunión de trabajo realizada en el Edificio de Rectoría de la UAEMéx, la rectora Martha Patricia Zarza Delgado y el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, coincidieron en que las universidades públicas son pilares fundamentales para el desarrollo nacional, al generar conocimiento, formar talento e impulsar soluciones para las comunidades.



Zarza Delgado destacó que este encuentro representa una oportunidad para sumar capacidades y experiencias institucionales, así como fortalecer proyectos que beneficien a las comunidades universitarias y contribuyan al bienestar de la sociedad.



“Las universidades públicas forman el talento que transforma comunidades, generan conocimiento para atender los grandes desafíos sociales e impulsan la innovación, la cultura y el pensamiento crítico”, señaló la rectora.



Por su parte, Gustavo Pacheco López resaltó la importancia de ampliar los vínculos entre ambas instituciones mediante proyectos conjuntos, actualización de convenios de colaboración, movilidad académica, investigación, programas de doble titulación y acciones relacionadas con cultura, deporte y bienestar universitario.



Durante la jornada se abordaron temas estratégicos como ciencia abierta, igualdad sustantiva, inclusión, construcción de espacios libres de violencia y nuevos modelos educativos capaces de responder a las necesidades de las juventudes ante los cambios sociales y tecnológicos.



Autoridades académicas de ambas universidades coincidieron en que el trabajo conjunto permitirá fortalecer la generación y difusión del conocimiento, así como consolidar una educación pública más cercana, incluyente y con mayor impacto social.