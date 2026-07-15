GEM fortalece atención médica incluyente para personas de la diversidad sexual y de género

Autoridades de salud y organizaciones sociales acuerdan ampliar capacitación, prevención y servicios especializados libres de discriminación.

El Gobierno del Estado de México fortalecerá las acciones de atención médica incluyente para personas de la diversidad sexual y de género, mediante mayor capacitación del personal de salud, servicios preventivos y espacios especializados que garanticen un trato digno y sin estigmas.



Durante una mesa de trabajo entre autoridades de la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y organizaciones LGBTTTIQANB+, se acordó consolidar estrategias para mejorar el acceso a servicios médicos y fortalecer la operación de la Clínica de la Diversidad Sexual y de Género.



Entre las acciones previstas destacan la continuidad de jornadas médicas, detección oportuna de enfermedades, talleres, campañas de sensibilización y mecanismos para prevenir actos discriminatorios dentro de las unidades de salud.



El director de Servicios de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Gioberti Noel Mateos Toledo, destacó que la capacitación del personal médico y administrativo será fundamental para consolidar una atención basada en el respeto, la igualdad, la confidencialidad y la garantía de los derechos humanos.



Asimismo, reconoció que aún existen barreras sociales e institucionales que dificultan el acceso a la salud para integrantes de la diversidad sexual y de género, por lo que se continuará trabajando en la construcción de espacios seguros, incluyentes y libres de discriminación.



En la reunión participaron representantes de organizaciones civiles y autoridades del ISEM, ISSSTE, ISSEMyM e IMSS Ordinario, quienes refrendaron su compromiso de impulsar políticas de salud con enfoque de igualdad y respeto a la diversidad.