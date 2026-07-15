En 18 meses Toluca a dejado atrás años de abandono, deterioro y rezago: Ricardo Moreno

El alcalde destacó que la capital mexiquense dejó atrás años de rezago y reafirmó el compromiso de consolidar un desarrollo sostenible con el respaldo ciudadano.

A 18 meses del inicio de su administración, el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, aseguró que la capital mexiquense ha comenzado a dejar atrás años de abandono, deterioro y rezago, gracias a una estrategia basada en el trabajo en territorio, la disciplina financiera y la recuperación de los servicios públicos.



Durante la edición número 70 de la conferencia La Toluqueña, el alcalde destacó que los avances ya son visibles en la rehabilitación de calles, la mejora de parques y espacios públicos, la atención a las delegaciones y el fortalecimiento de los servicios municipales, acciones que, afirmó, buscan mejorar la calidad de vida de las familias toluqueñas.



Ricardo Moreno reconoció que aún existen retos importantes; sin embargo, señaló que su administración mantiene una ruta clara para consolidar la transformación del municipio mediante la participación ciudadana, un gobierno cercano a la población y el uso responsable de los recursos públicos.



El edil recordó que al inicio de su gestión se recibió una ciudad con rezagos en infraestructura, servicios públicos, abastecimiento de agua y finanzas, por lo que se implementó un plan de trabajo enfocado primero en detener el deterioro, posteriormente consolidar los avances y, en la última etapa de la administración, sentar las bases para un desarrollo sostenible.



Asimismo, afirmó que Toluca mantiene finanzas sanas y estabilidad económica, condiciones que permitirán continuar impulsando obras y programas en beneficio de la población. También reconoció el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer proyectos estratégicos en la capital mexiquense.



Finalmente, Ricardo Moreno reiteró que su gobierno continuará trabajando para consolidar el cambio que demandan las y los toluqueños, con una administración cercana, eficiente y enfocada en construir un municipio con mejores oportunidades para todas las familias.