Clara Brugada entregó las primeras 20 mil becas de transporte

El programa “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más” busca beneficiar a 200 mil estudiantes en 2026 y consolidarse como un derecho social para la juventud capitalina.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de las primeras 20 mil becas del programa “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”, con el objetivo de apoyar la permanencia escolar y evitar que jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos.



Durante el evento realizado en la Magdalena Mixiuhca, la mandataria capitalina destacó que este apoyo representa un nuevo derecho social para las y los universitarios de la ciudad, al ser un programa universal dirigido a estudiantes de instituciones públicas de educación superior que residan en la capital, sin importar su promedio académico o condición económica.



Brugada Molina informó que la meta para 2026 es beneficiar a 200 mil estudiantes y que para 2027 se busca que todas las personas universitarias que cumplan con los requisitos puedan acceder a este apoyo. Asimismo, anunció que su administración trabaja para que el programa quede establecido como un derecho permanente dentro de la legislación local.



El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Pedro Moctezuma Barragán, informó que el programa cuenta este año con un presupuesto de 166 millones de pesos y contempla un apoyo bimestral de mil 500 pesos para transporte, adquisición de materiales escolares y actividades culturales o deportivas.



Señaló que durante la primera mitad de 2026 se alcanzará la meta de 100 mil estudiantes beneficiarios y que el programa continuará mediante convocatorias semestrales para incorporar a más jóvenes de instituciones públicas.



La jefa de Gobierno destacó que esta estrategia forma parte de una política social integral que busca garantizar oportunidades educativas desde la primera infancia hasta la educación superior, fortaleciendo las condiciones para que las juventudes puedan concluir su formación profesional.