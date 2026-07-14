Alcaldía Cuauhtémoc recupera espacios públicos con atención social

Brigadas de sensibilización atendieron a personas en situación de calle y realizaron labores de limpieza en 41 puntos de la alcaldía.

La Alcaldía Cuauhtémoc reforzó sus acciones de atención social y recuperación de espacios públicos mediante las brigadas de sensibilización, que durante la última semana atendieron a 45 personas en situación de calle y retiraron 73 toneladas de residuos acumulados en distintas zonas de la demarcación.



Las jornadas se realizaron en 41 puntos ubicados en las 33 colonias de la alcaldía, donde se llevaron a cabo labores de acompañamiento social, limpieza urbana y mantenimiento de áreas comunes para mejorar las condiciones de seguridad y salubridad.



Por instrucción de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, las brigadas intervinieron en 17 sitios con presencia de personas en situación de calle, brindando atención médica, orientación y apoyo para acceder de manera voluntaria a la red de albergues de la Ciudad de México.



Del total de personas atendidas, 39 fueron hombres y seis mujeres. Además, las cuadrillas retiraron basura, objetos abandonados y triques que obstruían la vía pública, generaban riesgos sanitarios y afectaban la movilidad de las y los vecinos.



La alcaldía destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente de recuperación urbana y atención integral, en coordinación con instituciones como la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Protección Civil, Servicios Médicos y cuerpos de seguridad.