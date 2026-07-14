SMSEM fortalece prestaciones para docentes mexiquenses con nuevo Convenio de Sueldo 2026

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), encabezado por el profesor Jenaro Martínez Reyes, recordó los beneficios alcanzados dentro del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2026, resultado del diálogo y la coordinación con el gobierno estatal para mejorar las condiciones laborales y sociales del magisterio mexiquense.
El acuerdo contempla un incremento del 4% al sueldo base con efecto retroactivo a enero, además de un fortalecimiento salarial del 5% y un aumento adicional del 2% a partir de septiembre. Asimismo, establece mejoras del 4% en labores docentes y del 5% en el apoyo de despensa.
Entre las prestaciones destacan apoyos para estudios de posgrado, obtención de grados académicos y formación en el extranjero, con gratificaciones de hasta 4 mil 300 pesos para quienes concluyan doctorado y de 4 mil 800 pesos para doble doctorado.
El convenio también incluye becas para hijas e hijos de docentes, apoyos para jefas de familia y familias con menores con discapacidad, así como beneficios para adquisición de lentes, prótesis, órtesis y servicios de rehabilitación.
Como parte de los nuevos logros, el SMSEM resaltó la incorporación de apoyos económicos anuales para personal de USAER y CAM; una licencia con goce de sueldo de un mes para docentes con hijas o hijos hospitalizados en condición crítica, así como el reconocimiento al personal de Secundarias Técnicas mediante la ampliación de apoyos por el Día del Maestro para pedagogos, secretarios escolares, subdirectores y directores.
Además, avanzó la actualización de los reglamentos de Condiciones Generales de Trabajo, Escalafón y Periodo Sabático, este último con un incremento en el número de beneficiarios, al pasar de 310 a 324 docentes favorecidos.
El Sindicato destacó que estas acciones buscan fortalecer el bienestar del magisterio estatal mediante mejores condiciones salariales, prestaciones sociales y oportunidades de desarrollo profesional para las maestras y maestros mexiquenses.