SEP impulsa renovación histórica de escuelas con inversión de 59 mil mdp: Mario Delgado

Durante 2026 se mejorará la infraestructura del 100 por ciento de las secundarias y bachilleratos públicos.

Con una inversión cercana a los 59 mil millones de pesos, el Gobierno de México fortalece la infraestructura educativa en los tres niveles de enseñanza como parte de la estrategia para garantizar el acceso a una educación digna y de calidad, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.



El titular de la SEP destacó que, a través del programa La Escuela es Nuestra y del Fondo de Aportaciones Múltiples, se destinan 37 mil 715 millones de pesos para mejorar planteles de educación básica, en beneficio de más de 22 millones de estudiantes. Asimismo, señaló que entre 2025 y 2026 se alcanzó la cobertura del 100 por ciento de las secundarias y bachilleratos públicos con apoyos para infraestructura.



En Educación Media Superior se ejecutan 485 acciones con una inversión superior a 10 mil 916 millones de pesos, que contemplan la construcción de 31 nuevos planteles del Bachillerato Nacional, 80 ampliaciones, cuatro reconversiones y 370 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”, lo que permitirá generar más de 156 mil nuevos espacios para estudiantes.



Para Educación Superior, la inversión asciende a 9 mil 783 millones de pesos con el objetivo de crear 330 mil nuevos lugares mediante la construcción de nuevos campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García y una nueva unidad del Instituto Politécnico Nacional en Tlaxcala.



La SEP resaltó que estas acciones forman parte de la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar la cobertura, mejorar las condiciones de los planteles y garantizar que ninguna niña, niño, adolescente o joven se quede sin acceso a la educación.