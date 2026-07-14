En CDMX junio registró la menor cifra de homicidios en 15 años

La capital reportó una reducción del 57% en homicidios durante junio de 2026 y una baja del 64% en delitos de alto impacto durante el primer semestre.

La Ciudad de México registró en junio de 2026 el periodo con menor número de homicidios de los últimos 15 años, destacando que la estrategia de seguridad permitió garantizar la protección de millones de visitantes durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.



La ciudad logró enfrentar el reto de recibir eventos masivos sin descuidar la seguridad de sus habitantes. Indicó que, mientras en junio de 2018 se registraban en promedio 4.2 homicidios diarios, en el mismo periodo de 2026 la cifra bajó a 1.8, lo que representa una reducción del 57%.



Autoridades aseguraron que los resultados reflejan una disminución sostenida de la violencia y destacó que desde el inicio de su administración los homicidios han reducido 31%.



Durante el primer semestre de 2026 los delitos de alto impacto disminuyeron 64% respecto al mismo periodo de 2019 y 8 por ciento en comparación con 2025.



El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante los primeros seis meses del año fueron detenidos 1395 presuntos integrantes de grupos delictivos y se desarticularon 43 células criminales. Además, se logró la captura de 77 objetivos prioritarios identificados como generadores de violencia.



En materia de combate a la extorsión, señaló que desde el inicio de la administración han sido detenidas 377 personas por este delito o su tentativa, mientras que las acciones de inteligencia permitieron fortalecer las investigaciones contra organizaciones criminales.



La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, destacó el incremento en judicializaciones y órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, extorsión, robo de vehículo y feminicidio.



Por su parte, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó una disminución en las llamadas de emergencia durante el primer semestre del año, al pasar de un millón 695 mil registros en 2025 a un millón 412 mil en 2026.



Las autoridades capitalinas señalaron que estos resultados forman parte de una estrategia integral basada en inteligencia, prevención, atención social y fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia.