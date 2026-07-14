Probosque impulsa la restauración de bosques con jornadas de reforestación en el sur de la entidad

En el marco del Día Estatal de la Reforestación, realizaron acciones de conservación de suelo y agua en 12 municipios.

Con el objetivo de recuperar zonas forestales degradadas, conservar el suelo y fortalecer la seguridad hídrica, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, realizó Jornadas de Restauración Hidrológico-Forestal en 12 municipios del sur de la entidad, a través de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque).



Las actividades se llevaron a cabo en el marco del Día Estatal de la Reforestación en los municipios de Tonatico, Zacualpan, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Sultepec, Ixtapan de la Sal, Tlatlaya, Temascaltepec, Amatepec, Coatepec Harinas, Luvianos y Texcaltitlán, con la participación de cerca de 100 personas, quienes se sumaron a las labores para recuperar los ecosistemas forestales y promover su importancia en la captación de agua, la conservación del suelo y la protección de la biodiversidad.



En el paraje La Mina, del ejido Venta de Morales, en Texcaltitlán, se realizaron trabajos especializados para favorecer la retención de humedad, reducir el escurrimiento superficial, controlar la erosión y recuperar gradualmente la cobertura vegetal mediante acciones integrales de conservación de suelo y agua.



El director general de Probosque, Alejandro Sánchez Vélez, destacó que la restauración hidrológico-forestal no se limita a la plantación de árboles, sino que comprende acciones técnicas como la apertura de cepas, curvas a nivel, terrazas, bordos para la retención de agua y suelo, además de la protección de las plantas, de acuerdo con las condiciones de cada ecosistema.



Subrayó que estas acciones fortalecen la infiltración de agua, favorecen la recarga de los mantos acuíferos, reducen la erosión y aumentan la supervivencia de las especies reforestadas, además de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático y preservar la biodiversidad.



Con estas jornadas, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la restauración de los ecosistemas forestales y el trabajo coordinado entre autoridades, comunidades e instituciones para proteger el patrimonio natural de la entidad.