Iztapalapa rehabilitará 44 escuelas para mejorar espacios de más de 32 mil estudiantes

El programa “De la A a la Z Trazaremos la Meta” contempla obras de mantenimiento en planteles de educación básica.

Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la infraestructura educativa, la Alcaldía Iztapalapa puso en marcha la edición 2026 del programa “De la A a la Z Trazaremos la Meta”, con el que se beneficiará a más de 32 mil 700 alumnas y alumnos de 44 escuelas de nivel básico.



La alcaldesa Aleida Alavez informó que las acciones contemplan mejoras en un Centro de Atención Múltiple, un preescolar, 26 primarias, 10 secundarias diurnas y seis secundarias técnicas, con trabajos orientados a brindar espacios más seguros, funcionales y adecuados para la comunidad escolar.



El programa incluye labores de impermeabilización, rehabilitación de sanitarios, mantenimiento de herrería, renovación de luminarias, pintura, sustitución de firmes en patios y mejoras en instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.



Durante la presentación del proyecto, la alcaldesa destacó que una escuela en buenas condiciones representa mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes, al promover ambientes que favorecen el aprendizaje, la convivencia y la construcción de comunidades de paz.



Señaló que las acciones responden a las necesidades expresadas por las propias comunidades escolares y forman parte de una política pública basada en la participación ciudadana y el fortalecimiento educativo.



Autoridades educativas reconocieron que la mejora de infraestructura forma parte de una visión integral de la Nueva Escuela Mexicana, donde los espacios escolares se convierten en entornos de transformación social y desarrollo comunitario.