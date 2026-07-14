CLAUDIA SHEINBAUM LLAMA A CERRAR FILAS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS

Convocó a la sociedad, partidos políticos y al Congreso a respaldar a los connacionales ante presuntas violaciones a sus derechos humanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a la sociedad, a los partidos políticos y al Congreso de la Unión a unirse en defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos que residen en Estados Unidos, ante los casos de connacionales fallecidos en hechos relacionados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).



Durante la conferencia matutina, la mandataria afirmó que la protección de los mexicanos en el exterior es una causa que debe unir al país, por lo que exhortó a todas las fuerzas políticas y a la Comisión Permanente del Congreso a respaldar las acciones del Gobierno de México y manifestar su rechazo a cualquier violación de los derechos humanos de los migrantes.



Como parte de esta estrategia, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentará denuncias ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales de Estados Unidos por el fallecimiento de 17 connacionales vinculados con actuaciones del ICE. De acuerdo con la dependencia, 14 de las víctimas perdieron la vida mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres más durante operativos migratorios.



Sheinbaum Pardo explicó que el canciller Roberto Velasco Álvarez sostuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para informarle sobre las acciones jurídicas que emprenderá el Gobierno mexicano y expresar la preocupación por estos hechos. Indicó que el diplomático estadounidense mostró disposición para conocer la postura de México y dar seguimiento al tema.



La titular del Ejecutivo subrayó que estas acciones no buscan generar un conflicto con el Gobierno de Estados Unidos, sino garantizar el respeto a la dignidad y los derechos fundamentales de las y los mexicanos que viven en ese país. Reiteró que, si bien la relación bilateral continuará basada en la cooperación en temas como comercio y seguridad, México mantendrá una postura firme cuando se vulneren los derechos de sus connacionales.



Finalmente, la Presidenta reafirmó el compromiso de su administración de brindar acompañamiento consular y legal a las familias afectadas, así como de dar seguimiento a las investigaciones para que los casos sean esclarecidos y se determinen las responsabilidades correspondientes.