México y Japón fortalecen alianza; impulsarán nuevas inversiones y competitividad: Ebrard

El secretario de Economía y representantes del sector empresarial japonés acordaron reforzar la cooperación para mejorar el clima de negocios y atraer nuevas inversiones.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, encabezó una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Empresarial del Japón (KEIDANREN) y de la Embajada de Japón en México, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica, impulsar nuevas inversiones y atender los principales retos que enfrentan las empresas japonesas establecidas en el país.



Durante el encuentro, en el que participaron directivos de empresas como Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Panasonic, Mitsubishi Electric, All Nippon Airways (ANA) y NSK, ambas partes dialogaron sobre el entorno comercial y de inversión en América del Norte, así como sobre las oportunidades para fortalecer la competitividad en el marco del T-MEC.



La delegación japonesa expresó su interés por consolidar la presencia de sus empresas en México, mientras que el secretario Marcelo Ebrard reiteró el compromiso del Gobierno de México de mantener un diálogo permanente con el sector privado, facilitar las inversiones y fortalecer las cadenas de valor entre ambas naciones.



La Secretaría de Economía informó que actualmente da seguimiento a 39 proyectos de inversión japonesa y que, en los últimos cinco meses, ha atendido el 90 por ciento de los retos identificados por las empresas. Además, ambas partes acordaron mantener la coordinación en temas estratégicos como energía, aduanas y facilitación comercial para continuar fortaleciendo la relación económica bilateral.