Refuerza México apoyo a Venezuela con buques, ayuda humanitaria y plantas potabilizadoras

Buques de la Armada de México arribaron al puerto de La Guaira con más de 388 toneladas de insumos y personal especializado.

La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que los buques de apoyo logístico ARM “Isla Holbox” (BAL-02) y ARM “Huasteco” (AMP-01) arribaron al puerto de La Guaira, Venezuela, con un cargamento de ayuda humanitaria destinado a fortalecer las labores de recuperación de las comunidades afectadas por fenómenos naturales.



Tras una travesía de aproximadamente ocho días desde el puerto de Veracruz, las embarcaciones transportaron más de 2 mil metros cúbicos de ayuda, equivalentes a 388.42 toneladas de alimentos, agua embotellada, medicamentos, insumos médicos, artículos de higiene personal y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua por hora cada una.



Como parte de la misión, 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada de México colaborarán en el desembarque, instalación y operación de las plantas potabilizadoras, así como en la organización y distribución de los apoyos, en coordinación con las autoridades venezolanas.



Las dependencias federales señalaron que esta acción forma parte del compromiso del Gobierno de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria, al contribuir con insumos y capacidades logísticas para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas y fortalecer la respuesta regional ante desastres naturales.



Con esta acción, el Gobierno de México reafirmó su compromiso con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria, al tiempo que la Armada de México demuestra su capacidad logística para desplegar apoyo más allá del territorio nacional en beneficio de las comunidades que enfrentan situaciones de emergencia.