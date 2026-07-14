Mantiene San Mateo Atenco el compromiso con la educación: Ana Muñiz

La alcaldesa felicitó a las y los estudiantes que concluyeron sus estudios.

La presidenta municipal de San Mateo Atenco, Ana Muñiz Neyra, participó en las ceremonias de clausura del ciclo escolar 2025-2026 de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, en el barrio La Concepción, y de la Escuela Secundaria Técnica No. 66 Isidro Fabela, en el barrio San Isidro, donde reconoció el esfuerzo de las y los estudiantes que concluyeron una importante etapa de su formación académica.



Durante los eventos, la alcaldesa felicitó a las y los integrantes de la generación 2020-2026 de nivel primaria, así como a las y los jóvenes egresados de secundaria, destacando que estos logros son resultado de la dedicación, el aprendizaje y el trabajo conjunto entre estudiantes, familias, docentes y comunidades escolares.



Ana Muñiz exhortó a las y los graduados a seguir preparándose, confiar en sus capacidades y afrontar con entusiasmo los nuevos retos académicos y personales que están por comenzar.



Asimismo, reconoció el compromiso de madres y padres de familia, maestras y maestros por acompañar el desarrollo educativo de las nuevas generaciones y reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones para fortalecer la infraestructura, el bienestar y la calidad educativa en las escuelas del municipio.



Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Mateo Atenco reafirma su compromiso de seguir trabajando #UnidosPorNuestrasEscuelas, promoviendo una educación que contribuya al desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes atenquenses.