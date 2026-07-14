Zacatecas avanza hacia la beca universal para estudiantes de todos los niveles

El gobernador David Monreal destacó que la entidad será la primera en garantizar apoyos educativos desde primaria hasta universidad.

Zacatecas se convertirá en el primer estado del país en garantizar becas universales para estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles educativos, destacó el gobernador David Monreal Ávila tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad.



El mandatario estatal señaló que con este esquema las y los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y universidad podrán acceder a apoyos durante sus 16 años de formación académica, como parte de una política enfocada en fortalecer el derecho a la educación.



Monreal Ávila explicó que la incorporación de la Beca “Gertrudis Bocanegra” para estudiantes universitarios permitirá complementar los programas “Rita Cetina” y “Benito Juárez”, con lo que se cubrirá la trayectoria educativa completa en instituciones públicas.



Detalló que actualmente la entidad destina más de mil 600 millones de pesos anuales únicamente en becas y que, a partir de agosto, 83 mil 353 estudiantes de primaria recibirán un apoyo de 2 mil 500 pesos, además de mantener la entrega gratuita de útiles y mochilas escolares.



En materia de infraestructura educativa, informó que continúa el proyecto de construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Zacatecas, con una inversión cercana a 200 millones de pesos, así como la creación de cinco nuevos espacios de educación media superior y ampliaciones de planteles existentes.



El gobernador también destacó otros avances derivados de la visita presidencial, como el fortalecimiento del apoyo a productores de frijol mediante precios de garantía, programas de bienestar para mujeres y acciones en materia de salud e infraestructura.



Asimismo, resaltó resultados en seguridad, al señalar que Zacatecas registra una reducción del 97 por ciento en homicidios respecto a los niveles de 2021, y destacó que la entidad mantiene crecimiento económico, al ubicarse entre los estados con mayor avance nacional.



Finalmente, afirmó que estos resultados reflejan la coordinación entre los gobiernos estatal y federal para impulsar programas sociales, educación, desarrollo económico y bienestar para las familias zacatecanas.