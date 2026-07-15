Entrega Fernando Flores luminarias de alta tecnología en San Gaspar Tlahuelilpan

La modernización de la infraestructura busca mejorar la seguridad, la movilidad y la calidad de los servicios públicos para las familias de la comunidad.

El presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, encabezó la entrega de más de 200 luminarias de alta tecnología y nuevo cableado eléctrico en la comunidad de San Gaspar Tlahuelilpan, como parte de las acciones para fortalecer el alumbrado público y brindar mayor seguridad a las y los habitantes.



La intervención tiene como objetivo mejorar la visibilidad durante la noche, ofrecer calles más seguras y reforzar la infraestructura urbana, contribuyendo a una mejor movilidad y calidad de vida para las familias de la comunidad.



Estas acciones se suman a la reciente rehabilitación integral de la Delegación Municipal de San Gaspar Tlahuelilpan, donde se realizaron trabajos de pintura, impermeabilización y restauración del inmueble para mejorar la atención a la ciudadanía.



El Ayuntamiento recordó que la población puede reportar fallas en el alumbrado público o solicitar servicios de mantenimiento de manera gratuita a través de la línea *7311, con el propósito de garantizar una atención oportuna.



Fernando Flores Fernández destacó que su administración mantiene un trabajo cercano a la ciudadanía, especialmente en los pueblos originarios, donde se impulsan obras, programas y supervisión permanente de acciones gubernamentales. Asimismo, informó que continúan los operativos de bacheo, limpieza y desazolve de ríos, canales y la red hidráulica para prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.