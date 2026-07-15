Concluyen 303 emprendedores la primera generación de la EMET

El Gobierno de Toluca lanza una nueva convocatoria de la Escuela Municipal de Emprendimiento.

Un total de 303 emprendedoras y emprendedores concluyeron la primera generación de la Escuela Municipal de Emprendimiento de Toluca (EMET), tras completar 120 horas de formación especializada, como parte de la estrategia del Gobierno municipal para fortalecer el desarrollo económico y la creación de nuevos negocios.



Durante la ceremonia de clausura, el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez, en representación del presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, destacó que este proyecto refleja el compromiso de la administración con el impulso al talento local mediante capacitación y acompañamiento para consolidar iniciativas productivas.



Anunció la apertura de la convocatoria para la segunda generación de la EMET, que ofrecerá 500 nuevos espacios. Las inscripciones permanecerán abiertas del 14 de julio al 23 de agosto, con el objetivo de brindar más oportunidades a quienes buscan desarrollar o fortalecer sus proyectos de negocio.



La directora general de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, informó que la primera generación inició con 497 participantes y que 303 concluyeron satisfactoriamente un programa integrado por seis cursos especializados; además, destacó que el 58 por ciento de las personas egresadas son mujeres.



En representación de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, subrayó que el emprendimiento representa una herramienta para impulsar la innovación, generar empleos y contribuir al bienestar de las familias mexiquenses.



Para su segunda edición, la Escuela Municipal de Emprendimiento incorporará contenidos sobre finanzas, inteligencia artificial e innovación, con el propósito de fortalecer las habilidades de las y los emprendedores y responder a las necesidades de la economía actual.