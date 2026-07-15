Coordinación en Mesas de Paz reduce 58% los homicidios dolosos en la entidad: Delfina Gómez

La estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno permitió disminuir el promedio diario de homicidios y fortalecer las acciones contra generadores de violencia.

La estrategia de seguridad implementada a través de las Mesas de Paz permitió reducir 58 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en el Estado de México durante los últimos 21 meses, al pasar de 6.6 a 2.8 casos diarios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Secretariado Ejecutivo, Marcela Figueroa Franco, informó que la tendencia a la baja también se mantuvo en el primer semestre de 2026, con una disminución de 38.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.



La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que estos resultados son producto de la coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales, mediante las Mesas de Paz, donde diariamente se da seguimiento a la estrategia de seguridad para fortalecer la tranquilidad de las familias mexiquenses.



Como parte de estas acciones, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Alberto “N”, alias “El Virus”, identificado como presunto generador de violencia con operaciones en la Ciudad de México y municipios del Estado de México. El operativo fue resultado del trabajo coordinado entre instancias federales, la Policía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad estatal.



Los avances en la reducción de homicidios y la captura de objetivos prioritarios reflejan el fortalecimiento de la estrategia basada en la coordinación institucional, el intercambio de inteligencia y la presencia operativa de las corporaciones de seguridad en la entidad.



En la Mesa de Paz número 132 participaron integrantes del gabinete estatal, autoridades de seguridad y justicia, así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.