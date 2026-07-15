Horacio Duarte entrega incentivos a 1475 productores de la región norte

Recibieron incentivos destinados a impulsar la producción agropecuaria, proteger sus cultivos y fortalecer el desarrollo rural.

El Gobierno del Estado de México entregó apoyos por más de 8 millones 200 mil pesos a mil 475 productoras y productores de nueve municipios de la región norte de la entidad, como parte de la estrategia para fortalecer la producción agropecuaria, proteger el ingreso de las familias rurales y hacer frente a los efectos del cambio climático.



Durante el evento Impulso y Fortalecimiento del Campo Mexiquense, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, afirmó que la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez mantendrá el trabajo cercano con las y los productores para consolidar la transformación del campo mexiquense.



“Ustedes, mujeres y hombres del campo, conocen la diferencia entre el pasado de corrupción y el presente de transformación”, expresó el funcionario, al reiterar que los recursos públicos se destinan directamente a quienes más los necesitan y que el Gobierno estatal continuará recorriendo las comunidades para atender sus necesidades.



Por su parte, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, destacó que las políticas públicas del Gobierno estatal colocan a las personas productoras en el centro de las acciones, mediante programas que impulsan la producción, protegen los cultivos y fortalecen las unidades agropecuarias.



Los apoyos beneficiaron a productoras y productores de Acambay, Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, San José del Rincón y Temascalcingo, a través de los programas de Atención de Siniestros Agroclimáticos (PASACME), Apoyo Complementario al Precio de Garantía al Maíz (COPREGME), Apoyo a la Producción de Maíz (PROMAÍZ EDOMÉX) y Proyectos Integrales Pecuarios (PROIPEC).



Como parte de esta entrega, 589 personas recibieron apoyos para atender 678 hectáreas afectadas por fenómenos climáticos; 820 productoras y productores fueron beneficiados con incentivos por la comercialización de más de 12 mil toneladas de maíz, y 66 recibieron recursos para fortalecer la producción en cerca de 282 hectáreas.



Desde el inicio de la actual administración, más de 8 mil unidades de producción han sido respaldadas mediante seguros agroclimáticos y se han destinado 52 millones de pesos para atender alrededor de 13 mil hectáreas afectadas, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de México con un campo más productivo, resiliente y justo para las familias mexiquenses.