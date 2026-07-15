Blindar BJ360° refuerza vigilancia vial en Benito Juárez con nuevo equipo especializado

La alcaldía incorporó 10 elementos capacitados en tránsito para mejorar la circulación, atender incidentes y recuperar el orden en la vía pública.

Como parte de la estrategia Blindar BJ360°, la alcaldía Benito Juárez fortaleció sus acciones de movilidad con la incorporación de un equipo especializado en tránsito y vialidad, cuyo objetivo es garantizar una circulación más segura, ordenada y eficiente.

El nuevo grupo, integrado por 10 elementos capacitados, tiene facultades para atender incidentes viales, apoyar en maniobras de retiro de vehículos y agilizar el tránsito en puntos de mayor afluencia vehicular dentro de la demarcación.

De acuerdo con la alcaldía, del 22 de junio al 7 de julio se levantaron 80 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito, entre ellas obstrucción de vialidades, estacionamiento en lugares prohibidos, bloqueo de banquetas, rampas para personas con discapacidad, accesos a domicilios y espacios peatonales.

La autoridad local destacó que estas acciones no tienen un objetivo recaudatorio, sino que forman parte de una estrategia integral para recuperar el orden en las calles, prevenir accidentes y garantizar el derecho a la movilidad segura para peatones, ciclistas, automovilistas y visitantes.

A través de Blindar BJ360°, la alcaldía busca fortalecer una cultura de respeto al espacio público y mejorar las condiciones de movilidad mediante acciones de prevención, vigilancia y atención ciudadana.

Benito Juárez reiteró su compromiso de mantener vialidades más seguras y accesibles, priorizando la protección de peatones, personas con discapacidad y el uso adecuado de los espacios públicos.

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