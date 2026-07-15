Clara Brugada anuncia modernización de la Línea 3 del Metro

La modernización integral de la ruta Universidad-Indios Verdes tendrá nuevos trenes, rehabilitación de vías y mejoras en estaciones.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el proyecto de transformación y modernización de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos para mejorar la movilidad de más de un millón de usuarios diarios.



La mandataria capitalina informó que la renovación contempla cinco acciones prioritarias: la adquisición de 45 trenes nuevos, la rehabilitación integral del sistema de vías, la modernización de instalaciones eléctricas y electromecánicas, la actualización del sistema de control y señalización, así como la renovación de las 21 estaciones que integran la línea.



Brugada Molina destacó que la Línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad y cuenta con 23 kilómetros de longitud, será intervenida como parte del plan para recuperar la infraestructura del Metro después de décadas de operación.



“Vamos paso a paso, línea a línea, tren a tren, con inversiones históricas para revertir décadas de desgaste que ha tenido el Metro”, afirmó.



La jefa de Gobierno aseguró que los trabajos buscarán reducir las afectaciones a las personas usuarias mediante labores nocturnas y durante fines de semana, por lo que durante 2026 no habrá cierres de estaciones ni interrupciones del servicio. Asimismo, garantizó que la modernización no implicará un aumento en la tarifa, que continuará en cinco pesos.



Autoridades del STC Metro informaron que como parte del inicio de esta transformación, la estación Universidad fue renovada con mejoras en iluminación, accesos, infraestructura, pisos, techumbres y sistemas de seguridad, además de la instalación de 1500 luminarias LED y nuevas puertas electrónicas.