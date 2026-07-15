Inicia SMSEM recepción de expedientes para el otorgamiento de prestaciones del Convenio 2026

La organización sindical habilita sus sedes centrales y las 14 coordinaciones regionales para la gestión de apoyos, compensaciones e incentivos económicos.

El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) ha formalizado la apertura del periodo de recepción de documentos institucionales. Este proceso permitirá a la membresía afiliada gestionar los apoyos, gratificaciones, compensaciones e incentivos derivados del Convenio de Sueldo y Prestaciones 2026.



Las ventanillas de atención técnica operan formalmente en el Edificio de la Unidad Sindical y en las respectivas Casas Sindicales de las 14 regiones de la entidad. Esta distribución geográfica estratégica asegura la cobertura total del territorio estatal y optimiza los tiempos de respuesta para los docentes mexiquenses.



Bajo la gestión administrativa y sindical del profesor Jenaro Martínez Reyes, Secretario General del SMSEM, la dirigencia ratifica su compromiso normativo de salvaguardar los derechos laborales del magisterio. A través de la correcta aplicación de este acuerdo, la institución promueve el fortalecimiento profesional y el bienestar integral de sus agremiados.