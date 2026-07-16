Beca universitaria de transporte alcanza 100 mil beneficiarios en CDMX: Clara Brugada

El programa busca apoyar la permanencia escolar y alcanzar una cobertura de 200 mil estudiantes durante 2026.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la entrega de más de 20 mil tarjetas del programa “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”, con lo que el apoyo alcanzó los 100 mil beneficiarios y avanza hacia la meta de respaldar a 200 mil estudiantes durante 2026.



Durante el evento realizado en la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca, en la alcaldía Iztacalco, la mandataria capitalina destacó que este programa busca garantizar el derecho a la educación superior y evitar que las y los jóvenes abandonen sus estudios por motivos económicos.



Explicó que la beca cuenta únicamente con dos requisitos: estar inscrito en una universidad pública y residir en la Ciudad de México, sin importar si la institución educativa se encuentra dentro o fuera de los límites territoriales de la capital.



Brugada Molina señaló que el apoyo no depende del promedio académico ni de la condición socioeconómica de los estudiantes, ya que se trata de un programa universal que reconoce a las juventudes como sujetos de derecho.



Asimismo, informó que la beca acompañará a las y los beneficiarios durante su trayectoria universitaria y que existe la posibilidad de incrementar el monto del apoyo en los próximos años.



Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI), Pedro Moctezuma Barragán, detalló que durante el primer semestre de 2026 se han otorgado 100 mil apoyos, de los cuales el 55 por ciento corresponde a mujeres provenientes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.



Añadió que el programa cuenta con un presupuesto de 866 millones de pesos para este año y contempla dos convocatorias anuales, mediante las cuales las y los estudiantes pueden recibir hasta 7 mil 500 pesos.