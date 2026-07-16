Entrega Ricardo Moreno rehabilitación de avenida del Trabajo en La Maquinita

La modernización de la vialidad beneficia a más de 19 mil habitantes con mejores condiciones de movilidad, seguridad e infraestructura urbana.

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, entregó la rehabilitación integral de la avenida del Trabajo, en la delegación La Maquinita, una obra que pone fin a más de 30 años de rezago y mejora la movilidad y seguridad de miles de habitantes.



El alcalde recordó que la recuperación de esta vialidad fue una de las principales solicitudes de los vecinos al inicio de su administración, por lo que hoy se concreta una demanda histórica mediante una obra que beneficia directamente a 19 mil 685 habitantes y más de 7 mil viviendas.



Los trabajos incluyeron la pavimentación de 518 metros con carpeta asfáltica, construcción de banquetas y guarniciones, rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria, así como la instalación de una boca de tormenta para prevenir encharcamientos durante la temporada de lluvias.



De manera complementaria, se rehabilitó el alumbrado público y se colocaron 13 nuevos postes con su instalación eléctrica, fortaleciendo las condiciones de seguridad para peatones y automovilistas.



Ricardo Moreno destacó que estas acciones forman parte de la estrategia para recuperar espacios públicos y mejorar la infraestructura urbana en distintas comunidades del municipio, con obras que responden a las necesidades de la ciudadanía y elevan la calidad de vida de las familias.